Компанія BMW готується до переходу на нову модульну платформу, яка стане основою для усього модельного ряду електромобілів марки.

BMW AG починає третій етап своєї стратегії електрифікації в 2025 році з абсолютно нового представницького седана, який стане основою оновленої модельної лінійки, створеної на новій архітектурі електромобілів.

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Нова модульна платформа під заводським позначенням Neue Klasse (новий клас), що розробляється в науково-дослідному інноваційному центрі BMW FIZ в Мюнхені, стане основою для всіх електричних моделей під маркою BMW, починаючи з 2025 року.

Планується, що Neue Klasse замінить сьогоднішні структури FAAR і CLAR та забезпечить єдину платформу для більшої економії на масштабі і гнучкості виробництва. Це дозволить заводам BMW випускати як моделі з традиційними двигунами, так і на електротязі на одних і тих же лініях.

Першою моделлю на новій платформі стане електричний аналог седана BMW 3-Series під робочою назвою NK1. Передбачається, що кузов седана NK1 буде виготовлятися з алюмінію, сталі, вуглеволокна та пластика. Тягова батарея буде працювати при напрузі 800 В і підтримувати швидку зарядку потужністю до 350 кВт, а розрахунковий запас ходу батареї складе близько 700 кілометрів.