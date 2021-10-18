Компания BMW готовится к переходу на новую модульную платформу, которая станет основой для всего модельного ряда электромобилей марки.

BMW AG начинает третий этап своей стратегии электрификации в 2025 году с совершенно нового представительского седана, который станет основой обновленной модельной линейки, созданной на новой архитектуре электромобилей.

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Новая модульная платформа под заводским обозначением Neue Klasse (новый класс), которая разрабатывается в научно-исследовательском инновационном центре BMW FIZ в Мюнхене, станет основой для всех электрических моделей под маркой BMW, начиная с 2025 года.

Планируется, что Neue Klasse заменит сегодняшние структуры FAAR и CLAR и обеспечит единую платформу для большей экономии на масштабе и гибкости производства. Это позволит заводам BMW выпускать как модели с традиционными двигателями, так и на электротяге, на одних и тех же линиях.

Первой моделью на новой платформе станет электрический аналог седана BMW 3-Series под рабочим названием NK1. Предполагается, что кузов седана NK1 будет изготавливаться из алюминия, стали, углеволокна и пластика. Тяговая батарея будет работать при напряжении 800 В и поддерживать быструю зарядку мощностью до 350 кВт, а расчетный запас хода батареи составит около 700 километров.