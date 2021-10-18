Длиннобазные модели BMW 3 Series Gran Limousine Iconic Edition для индийского рынка предлагаются с опцией, недоступной для "Тройки" в других странах.

Подсветка для решетки радиатора в списке опций BMW называется Iconic Glow и впервые появилась пару лет назад на кроссовере BMW X6 (G06), а позже стала предлагаться и для машин 5-й серии (G30). Теперь эта опция доступна и для младшей модели, но лишь в лучшем исполнении и только в одной стране.

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На рынке Индии BMW 3 Series доступна с удлиненной на 110 мм колесной базой. Особое издание таких машин, под названием Iconic Edition будет оснащаться самыми богатыми опциями из пакета Luxury, а также решеткой Iconic Glow. Работа подсветки решетки синхронизирована с приветственным и прощальным светом фар, продолжительность работы которых меняется в меню настроек автомобиля.

В Индии длиннобазный седан 3-й серии предлагается с бензиновым или дизельным мотором. Версия BMW 330Li использует 2,-литровый твин-турбо с отдачей в 258 лошадиных сил, тогда как двухлитровый турбодизель 320Ld имеет в запасе 190 сил. Оба мотора сочетаются с 8-скоростной АКП.

Серия Iconic Edition заявлена как лимитированная, однако тираж не называется. За бензиновый седан в таком исполнении дилеры в Индии запрашивают от 71 тысяч долларов, а за дизельную – от 73 тысяч, в эквиваленте до рупии.