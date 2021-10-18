Довгобазні моделі BMW 3 Series Gran Limousine Iconic Edition для індійського ринку пропонуються з опцією, недоступною для "Трійки" в інших країнах.

Підсвічування для решітки радіатора у списку опцій BMW називається Iconic Glow і вперше з’явилось пару років тому на кросовері BMW X6 (G06), а пізніше стало пропонуватись і для машин 5-ї Серії (G30). Тепер ця опція доступна і для молодшої моделі, але лише в найліпшому виконанні та тільки в одній країні.

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На ринку Індії BMW 3 Series доступна з подовженою на 110 мм колісною базою. Особливе видання таких машин, під назвою Iconic Edition буде оснащуватись найбагатшими опціями з пакету Luxury, а також решіткою Iconic Glow. Робота підсвічування решітки синхронізована з вітальним і прощальним світлом фар, тривалість роботи яких змінюється у меню налаштувань автомобіля.

В Індії довгобазний седан 3-ї Серії пропонується з бензиновим або дизельним мотором. Версія BMW 330Li використовує 2,-літровий твін-турбо з віддачею у 258 кінських сил, тоді як дволітровий турбодизель 320Ld має в запасі 190 сил. Обидва мотори поєднуються з 8-швидкісною АКП.

Серія Iconic Edition заявлена як лімітована, однак тираж не називається. За бензиновий седан у такому виконанні дилери в Індії запитують від 71 тисяч доларів, а за дизельну – від 73 тисяч, в еквіваленті до рупії.