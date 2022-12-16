BMW створила гігантську решітку радіатора для Токійського автосалону. Вона настільки велика, що в ній можна припаркувати автомобіль.

Гігантські радіаторні решітки на нових BMW викликають чимало критики та усмішок, оскільки величезні розміри можуть виглядати мультяшними. У BMW вирішили скористатись цим для привертання уваги.

Читайте також: BMW M стануть електричними: тестові авто вже проходять випробування

Іноді, коли люди знущаються над вами, найкраща відповідь – це жартувати, і BMW Японії, очевидно, вірить у цю стратегію. На цьогорічному Токійському автосалоні демонстраційний простір автовиробника є версією решітки радіатора, всередині якої можуть паркуватися автомобілі.

Виставкова зона відкрита з обох кінців, а гігантська решітка від підлоги до стелі розташована в центрі. Угорі по центру знаходиться круглий знак BMW. Для максимальної точності у верхньому правому куті є значок M3 , а під ним – технічний датчик допомоги транспортному засобу. Ламелі дають відвідувачам можливість зазирнути у внутрішній простір, щоб показати, чого очікувати.

BMW обіцяє, що прем'єра нової моделі відбудеться на японському ринку на стенді, але компанія поки що не називає автомобіль. M4 GT3, який виграв гонку класу Super GT GT300 2022 року на трасі Сузука, є частиною експозиції. Відвідувачі також можуть побачити M3 з деталями M Performance і спеціальним покриттям, а також M240i з деталями M Performance.

У виставковому просторі буде сцена, де BMW буде інтерв’ювати гостей. Теми включатимуть автоспорт BMW та послуги, доступні від дилерів.

Токійський автосалон 2023 року триватиме з 13 по 15 січня. Наразі небагато автовиробників розкривають, що вони привезуть на шоу.