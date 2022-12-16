BMW создала гигантскую решетку радиатора для Токийского автосалона. Она настолько велика, что в ней можно припарковать автомобиль.

Гигантские решетки радиатора на новых BMW вызывают немало критики и улыбок, поскольку огромные размеры могут выглядеть мультяшными. В BMW решили воспользоваться этим для привлечения внимания.

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Иногда, когда люди издеваются над вами, лучший ответ – это шутить, и BMW Японии, очевидно, верит в эту стратегию. На этом Токийском автосалоне демонстрационное пространство автопроизводителя является версией радиаторной решетки, внутри которой могут парковаться автомобили.

Выставочная зона открыта с обоих концов, а гигантская решетка от пола до потолка расположена в центре. Вверху по центру находится круглый знак BMW. Для максимальной точности в верхнем правом углу имеется значок M3, а под ним – технический датчик помощи транспортному средству. Ламели позволяют посетителям заглянуть во внутреннее пространство, чтобы показать, чего ожидать.

BMW обещает, что премьера новой модели состоится на японском рынке на стенде, но компания пока не называет автомобиль. M4 GT3, выигравший гонку класса Super GT GT300 в 2022 году на трассе Сузука, является частью экспозиции. Посетители могут также увидеть M3 с деталями M Performance и специальным покрытием, а также M240i с деталями M Performance.

В выставочном пространстве будет сцена, где BMW будет интервьюировать гостей. Темы будут включать в себя автоспорт BMW и услуги, доступные от дилеров.

Токийский автосалон 2023 продлится с 13 по 15 января. Сейчас немногие автопроизводители раскрывают, что они привезут на шоу.