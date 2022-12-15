Електрифікація добралась і до лінійки M від BMW. Ймовірно найшвидші баварці незабаром стануть розетко-залежними.

BMW, як майже кожен автовиробник, змушений рухатись до електрифікації. У той час як конкуренти, такі як Porsche, Mercedes-Benz і Audi, вже пропонують кілька швидких електромобілів, BMW не поспішає відмовлятись від традиційних моторів для потужних авто. Транспортний засіб, який ви тут бачите, має все це змінити.

Читайте також: Провідний інженер BMW вважає, що літій-іонні батареї досягли піку

BMW анонсувала концептуальний прототип M у серпні минулого року, який мав чотиримоторну трансмісію. Деякі зображення та відео оживили його, але тепер у нас є набір детальних шпигунських фотографій, які дають нам можливість побачити його зблизька. Якщо він нагадує i4, так і має бути – цей тестовий автомобіль базується на i4 M50, але це повна машина M. Таким чином, ці зображення пропонують більш чіткий погляд на модифікації кузова, зроблені для забезпечення значно більшої потужності від установки чотирьох двигунів.

Розширені крила звільняють місце для широких шин і ширшої колії. Решітка радіатора лишається стандартною, хоча вона не задіяна у охолодженні двигуна внутрішнього згоряння. Незрозуміло, чи виконує вона іншу роль для повітряного потоку, чи є просто естетичним оновленням.

Наразі немає інформації про те, наскільки потужним буде цей електричний BMW. Він, безперечно, випереджає i4 M50, який зараз доступний із 536 кінськими силами. Є підозра, що він також перевершує інший BMW, iX M60 з 610 к.с., але наявність чотирьох приводних двигунів означає не просто більше потужності. BMW розповідає про час відгуку в мілісекундах для подачі потужності на окремі колеса, забезпечуючи надзвичайну точність поворотів, гальмування та стабільність.

«Ми вже бачимо, що можемо максимально використати цей потенціал, щоб наші високопродуктивні спортивні автомобілі й надалі пропонували типове для M і незрівнянне поєднання динаміки, маневреності та точності в локальному майбутньому без викидів», - сказав керівник відділу розвитку BMW M Дірк Хекер.

Кілька місяців тому прототип концептуального зразка M вийшов з прикриття, але шпигунські джерела кажуть, що дорожні випробування ось-ось розпочнуться. Це може вказувати на те, що найближчим часом від BMW M буде щось більш офіційне.