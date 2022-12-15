Электрификация добралась и до линейки M от BMW. Вероятно, самые быстрые баварцы в скором времени станут розетко-зависимыми.

BMW, как и почти каждый автопроизводитель, вынужден двигаться к электрификации. В то время как конкуренты, такие как Porsche, Mercedes-Benz и Audi уже предлагают несколько быстрых электромобилей, BMW не спешит отказываться от традиционных моторов для мощных авто. Транспортное средство, которое вы видите здесь, должно все это изменить.

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BMW анонсировала концептуальный прототип M в августе прошлого года с четырехмоторной трансмиссией. Некоторые изображения и видео оживили его, но теперь у нас есть набор подробных шпионских фотографий, которые дают нам возможность увидеть его вблизи. Если он напоминает i4, так и должно быть – этот тестовый автомобиль базируется на i4 M50, но это полная машина M. Таким образом эти изображения предлагают более четкий взгляд на модификации кузова, сделанные для обеспечения значительно большей мощности от установки четырех двигателей.

Расширенные крылья освобождают место для широких шин и более широкого пути. Решетка радиатора остается стандартной, хотя она не задействована в охлаждении двигателя внутреннего сгорания. Непонятно, выполняет ли она другую роль для воздушного потока или просто эстетическим обновлением.

Пока нет информации о том, насколько мощным будет этот электрический BMW. Он, безусловно, опережает i4 M50, который сейчас доступен с 536 лошадиными силами. Есть подозрение, что он также превосходит другой BMW, iX M60 из 610 л.с., но наличие четырех приводных двигателей означает не просто больше мощности. BMW рассказывает о времени отклика в миллисекундах для подачи мощности на отдельные колеса, обеспечивая чрезвычайную точность поворотов, торможение и стабильность.

«Мы уже видим, что можем максимально использовать этот потенциал, чтобы наши высокопроизводительные спортивные автомобили и дальше предлагали типичное для M и несравненное сочетание динамики, маневренности и точности в локальном будущем без выбросов», - сказал руководитель отдела развития BMW M Дирк Хекер.

Несколько месяцев назад прототип концептуального образца M вышел из прикрытия, но шпионские источники говорят, что дорожные испытания вот-вот начнутся. Это может указывать на то, что в ближайшее время от BMW M будет нечто более официальное.