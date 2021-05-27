BMW M4 Competition Convertible має спеціальний режим для дрифту, а за доплату можна замовити "аналізатор дрифту".

В липні на європейський ринок вийде кабріолет BMW M4 Competition Convertible, який вперше в історії отримав повний привод M xDrive з активним диференціалом і трьома режимами – 4WD, 4WD Sport та 2WD (задній привод з відключеною системою стабілізації).

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Із особливостей моделі – тканинний дах, який на 40% легше, ніж у попередника, складається електроприводом за 18 секунд навіть в русі, якщо швидкість не перевищує 50 км/год; дві пари випускних патрубків інтегровані в спеціальний M-дифузор; заради кращої жорсткості на кручення в задню частину кабріолета вбудований пакет стійок-торсіонів.

Бітурбошістка 3.0 M TwinPower Turbo (510 к.с., 650 Нм) в парі з 8-ступеневим "автоматом" M Steptronic розганяють кабріолет до сотні за 3,7 с, витрачаючи в комбінованому циклі 10,2 л/100 км. "В базі" йдуть адаптивна M-підвіска з електронно-керованими амортизаторами, підсилювач керма M Servotronic, композитні M-гальма і легкосплавні M-диски діаметром 19 дюймів спереду і 20 ззаду. За доплату буде запропонований пакет M Race Track, який знижує масу кабріолета приблизно на 25 кг (до 1900) за рахунок вуглецево-керамічних гальм M Carbon, легкосплавних M-дисків і крісел-ковшів M Carbon.

Опціональний набір M Drive Professional принесе трекшн-контроль (M Traction Control) з 10-ступеневим регулюванням пробуксовування, "аналізатор дріфту" (M Drift Analyzer) та телеметричний сервіс M Laptimer. До опцій також відносяться екстер’єрний пакет M Carbon та деталі M Performance.