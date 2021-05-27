BMW M4 Competition Convertible имеет специальный режим для дрифта, а за доплату можно заказать "анализатор дрифта".

В июле на европейский рынок выйдет кабриолет BMW M4 Competition Convertible, который впервые в истории получил полный привод M xDrive с активным дифференциалом и с тремя режимами – 4WD, 4WD Sport и 2WD (задний привод с отключенной системой стабилизации).

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Из особенностей модели – тканевая крыша, который на 40% легче, чем у предшественника, складывается электроприводом за 18 секунд даже в движении, если скорость не превышает 50 км/ч; две пары выпускных патрубков интегрированы в специальный M-диффузор; ради лучшей жесткости на кручение в заднюю часть кабриолета встроен пакет стоек-торсионов.

Битурбошестерка 3.0 M TwinPower Turbo (510 л. с., 650 Нм) в паре с 8-ступенчатым "автоматом" M Steptronic разгоняют кабриолет до сотни за 3,7 с, расходуя в комбинированном цикле 10,2 л/100 км. "В базе" идут адаптивная M-подвеска с электронно-управляемыми амортизаторами, усилитель руля M Servotronic, композитные M-тормоза и легкосплавные M диски диаметром 19 дюймов спереди и 20 сзади. За доплату будет предложен пакет M Race Track, который снижает массу кабриолета примерно на 25 кг (до 1900) за счет углеродно-керамических тормозов M Carbon, легкосплавных M-дисков и кресел-ковшей M Carbon.

Опциональный набор M Drive Professional принесет трэкшн-контроль (M Traction Control) с 10-ступенчатым регулированием пробуксовки, "анализатор дрифта" (M Drift Analyzer) и телеметрический сервис M Laptimer. К опциям также относятся экстерьерный пакет M Carbon и детали M Performance.