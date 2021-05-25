Большой кроссовер BMW X8 попал в объективы фотошпионов во время испытаний на трассе Нюрбургринг. На снимках гибридная модификация модели.

На то, что на шпионских фотографиях именно электрифицированная модификация, указывают наклейки на передней двери и заднем бампере, а дополнительный люк на переднем крыле со стороны водителя свидетельствует о том, что испытание проходит гибрид. Более того, некоторые считают, что на Нюрбургринге был топовый X8 M.

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Кузов прототипа скрыт под маскировочной пленкой, однако европейские журналисты высказывают предположение, что дизайн уже близок к серийному. Они обратили внимание на низко расположенную головную оптику в стиле модели 8 серии – вероятно, ее сделали двухуровневой, но у прототипа верхний блок полностью скрыт под камуфляжем.

Что касается силовой установки, то, вероятно, гибридный X8 M укомплектуют двигателем V8 объемом 4,4 литра и электромотором, суммарная отдача которых будет достигать 750 л. с. если эти слухи оправдаются, внедорожник претендует на звание самого мощного серийного автомобиля BMW за всю историю.

Согласно инсайдерской информации, премьера BMW X8 состоится уже в 2021 году, а 750-сильный гибрид X8 M появится на рынке через год.