Великий кросовер BMW X8 потрапив в об’єктиви фотошпигунів під час випробувань на трасі Нюрбургринг. На знімках гібридна модифікація моделі.

На те, що на шпигунських фотографіях саме електрифікована модифікація, вказують наклейки на передніх дверях і задньому бампері, а додатковий люк на передньому крилі з боку водія свідчить про те, що випробування проходить гібрид. Більш того, дехто вважає, що на Нюрбургринзі був топовий X8 M.

Читайте також: Великий спортивний позашляховик BMW X8 M став на крок ближче до реальності

Кузов прототипу прихований під маскувальною плівкою, проте європейські журналісти висловлюють припущення, що дизайн вже близький до серійного. Вони звернули увагу на низько розташовану головну оптику в стилі моделі 8 серії – ймовірно, її зробили дворівневою, але у прототипу верхній блок повністю прихований під камуфляжем.

Що стосується силової установки, то, ймовірно, гібридний X8 M укомплектують двигуном V8 об’ємом 4,4, літра і електромотором, сумарна віддача яких сягатиме 750 к.с. Якщо ці чутки виправдаються, позашляховик претендує на звання найпотужнішого серійного автомобіля BMW за всю історію.

Згідно інсайдерської інформації, прем’єра BMW X8 відбудеться вже в 2021 році, а 750-сильний гібрид X8 M з’явиться на ринку через рік.