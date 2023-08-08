BMW представила нову 5 серію для ринків Північної Америки та Європи в травні цього року, а тепер автовиробник дебютує версією преміального седана для китайського ринку.

Разом із i5 новий 5 отримує деякі особливості, які є ексклюзивними для КНР. Обидві моделі будуть збиратися на заводі в Дадоні, яким керує спільне підприємство BMW-Brilliance.

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5-я серія 2024 року вже більше за свого попередника, але для Китаю седан продаватиметься лише як модель з довгою колісною базою. На жаль, BMW не надає інформації щодо його розмірів, але враховуючи, що попереднє покоління 5 Series Li було приблизно на 130 міліметрів довшим за стандартну модель, версія 2024 року, ймовірно, має довжину приблизно 5180 мм.

Збільшена довжина позитивно впливає на колісну базу автомобіля, і в результаті з’являється більше місця для ніг пасажирів, які сидять ззаду. Однак це не єдине вдосконалення в порівнянні зі стандартною серією 5. Китай також отримав 31,1-дюймовий панорамний дисплей з роздільною здатністю 8K і підключенням 5G, запозичений у топової серії 7. Інші функції, доступні як для моделі з двигуном згоряння, так і для її повністю електричного брата, включають чотиризонний клімат-контроль і аудіосистему преміум-класу Bower & Wilkins.

Китайська модель також не залишилася без змін зовні. Хоча нові світлодіодні фари та контурне освітлення решіток радіатора спереду не є новими, модель отримує ексклюзивну для ринку підсвічену цифру «5» у стандартній комплектації. Вона пульсує світло-блакитним кольором на i5, коли автомобіль заряджається. На серії 5 із двигуном внутрішнього згоряння номер світиться білим.

Незабаром у продажу в Китаї з’явиться нове сімейство 5 серії BMW. З моменту початку місцевого виробництва седана клієнтам було поставлено понад два мільйони одиниць. Тільки з 2020 по 2022 рік клієнтам у країні було продано близько 530 000 автомобілів.