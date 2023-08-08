BMW представила новую 5-ю серию для рынков Северной Америки и Европы в мае этого года, а теперь автопроизводитель дебютирует версией премиального седана для китайского рынка.

Вместе с i5 новый 5 получает некоторые особенности, эксклюзивные для КНР. Обе модели будут собираться на заводе в Дадоне, которым управляет совместное предприятие BMW-Brilliance.

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5-я серия 2024 года уже больше своего предшественника, но для Китая седан будет продаваться только как модель с длинной колесной базой. К сожалению, BMW не предоставляет информации о его размерах, но учитывая, что предыдущее поколение 5 Series Li было примерно на 130 миллиметров длиннее стандартной модели, версия 2024 года, вероятно, имеет длину примерно 5180 мм.

Увеличенная длина положительно влияет на колесную базу автомобиля, и в результате появляется больше места для ног сидящих сзади пассажиров. Однако это не единственное усовершенствование по сравнению со стандартной серией 5. Китай также получил 31,1-дюймовый панорамный дисплей с разрешением 8K и 5G подключением, позаимствованный у топовой серии 7. Другие функции, доступные как для модели с двигателем сгорания, так и для Ее полностью электрического брата, включают четырехзонный климат-контроль и аудиосистему премиум-класса Bower & Wilkins.

Китайская модель тоже не осталась без изменений снаружи. Хотя новые светодиодные фары и контурное освещение радиаторных решеток спереди не являются новыми, модель получает эксклюзивную для рынка подсвеченную цифру «5» в стандартной комплектации. Она пульсирует светло-голубым цветом на i5, когда автомобиль заряжается. В серии 5 с двигателем внутреннего сгорания номер светится белым.

В скором времени в продаже в Китае появится новое семейство 5 серии BMW. С момента начала местного производства седана клиентам было поставлено более двух миллионов единиц. Только с 2020 по 2022 год клиентам в стране было продано около 530 тысяч автомобилей.