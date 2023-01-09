Керівник дизайну BMW каже, що для кожної моделі планується більше змін решітки радіатора.

З i Vision Dee, представленим минулого тижня на виставці CES у Лас-Вегасі, BMW анонсував нову мову дизайну, прем’єра якої відбудеться у 2025 році з електромобілем на основі платформи Neue Klasse.

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Усередині та зовні концепт мав навмисно спрощений дизайн та свіжий погляд на корпоративну передню решітку. В інтерв’ю BMWBLOG керівник дизайну баварського бренду Адріан Ван Хойдонк оголосив, що нирки продовжуватимуть розвиватися та планується більша диверсифікація.

Адріан ван Хойдонк сказав, що передня решітка буде адаптована до кожного автомобіля, щоб краще диференціювати моделі. На запитання, чи шкодує компанія про поточний дизайн у світлі суперечок, які викликали, директор з дизайну BMW Group сказав:

«Ми знали, що люди будуть говорити, тому що, звичайно, ми знаємо, коли ми робимо зміни. Ми також знаємо, що спонукати людей говорити не обов’язково погано. Було б погано, якби люди говорили, але не купували. Але вони говорять і купують, тож ми все зробили правильно».

Під час того ж інтерв’ю Адріан ван Хойдонк сказав, що майбутні BMW матимуть менше звичайних кнопок. Однак, за його словами, рішення не було прийнято, щоб скоротити витрати, оскільки гроші інвестовані в інше місце, тому немає жодних фінансових вигод. Крім того, зменшення складності інтер’єру допомагає компанії в її прагненні підвищити можливість переробки своїх автомобілів.

Незважаючи на те, що багато функцій, представлених на i Vision Dee , є суто концептуальними, на виставці CES 2023 був попередній показ проекційного дисплея нового покоління. Крім того, Адріан ван Хойдонк натякнув, що схема фарбування, що змінює колір, — це більше, ніж просто дика ідея: «Тож це миттєво — ви мрієте про це, ви візуалізуєте, ви створюєте… ніхто не хоче бачити концепції, які, можливо, через десять років, будуть більше впливати на моє життя. Це має статися швидше».