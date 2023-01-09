Руководитель дизайна BMW говорит, что для каждой модели планируется больше изменений радиаторной решетки.

С i Vision Dee, представленным на прошлой неделе на выставке CES в Лас-Вегасе, BMW анонсировал новый язык дизайна, премьера которого состоится в 2025 году с электромобилем на основе платформы Neue Klasse.

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Внутри и снаружи концепт имел специально упрощенный дизайн и свежий взгляд на корпоративную переднюю решетку. В интервью BMWBLOG руководитель дизайна баварского бренда Адриан Ван Хойдонк объявил, что почки будут развиваться и планируется большая диверсификация.

Адриан ван Хойдонк сказал, что передняя решетка будет адаптирована к каждому автомобилю, чтобы лучше дифференцировать модели. На вопрос, жалеет ли компания о текущем дизайне в свете вызвавших споров, директор по дизайну BMW Group сказал:

«Мы знали, что люди будут говорить, потому что, конечно, мы знаем, когда мы производим изменения. Мы также знаем, что побуждать людей говорить не обязательно плохо. Было бы плохо, если бы люди говорили, но не покупали. Но они говорят и покупают, так что мы все сделали правильно».

Во время того же интервью Адриан ван Хойдонк сказал, что у будущих BMW будет меньше обычных кнопок. Однако, по его словам, решение не было принято, чтобы сократить расходы, поскольку деньги инвестированы в другое место, поэтому нет финансовых выгод. Кроме того, уменьшение сложности интерьера помогает компании в ее стремлении увеличить возможность переработки своих автомобилей.

Несмотря на то, что многие функции, представленные на i Vision Dee, сугубо концептуальны, на выставке CES 2023 был предварительный показ проекционного дисплея нового поколения. Кроме того, Адриан ван Хойдонк намекнул, что изменяющая цвет схема окрашивания — это больше, чем просто дикая идея: «Так что это мгновенно — вы мечтаете об этом, вы визуализируете, вы создаете… никто не хочет видеть концепции, которые, возможно , через десять лет, будут больше влиять на мою жизнь. Это должно произойти быстрее.