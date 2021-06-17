Баварська компанія BMW розпочала дорожні випробування водневого кросовера та моделі Hydrogen NEXT. Автомобілі створили на базі стандартної моделі X5. Водневі авто було розроблені спільно з компанією Toyota.

Як стало відомо, під час випробувань особлива увага приділялась налаштуванням ПО, ефективності, безпеці, зручності та надійності машин. Очікується, що серійні BMW i Hydrogen NEXT почнуть виготовляти невеликими партіями вже наприкінці 2022 року, а повноцінне серійне виробництво новинок буде запущено до 2025 року.

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До складу силової установки автомобілів входить вузол eDrive п’ятої генерації, знайомий по моделі BMW iX3, паливний елемент, електричний перетворювач, а також 2 балона, в які під тиском 700 бар закачано 6 кг газоподібного водню. Електрохімічний генератор генерує 170 кінських сил (125 кіловат), а загальна потужність установки досягає 374 “коней” (275 кіловат).