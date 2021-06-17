Баварская компания BMW начала дорожные испытания водородного кроссовера и модели Hydrogen NEXT. Автомобили создали на базе стандартной модели X5. Водородные авто были разработаны совместно с компанией Toyota.

Как стало известно, во время испытаний особое внимание уделялось настройкам ПО, эффективности, безопасности, удобству и надежности машин. Ожидается, что серийные BMW и Hydrogen NEXT начнут изготавливать небольшими партиями уже в конце 2022 года, а полноценное серийное производство новинок будет запущено к 2025 году.

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В состав силовой установки автомобилей входит узел eDrive пятой генерации, знакомый по модели BMW iX3, топливный элемент, электрический преобразователь, а также 2 баллона, в которые под давлением 700 бар закачены 6 кг газообразного водорода. Электрохимический генератор генерирует 170 лошадиных сил (125 киловатт), а общая мощность установки достигает 374 “лошадей” (275 киловатт).