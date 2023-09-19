BMW Design Shanghai займається цим проектом. Унікальні моделі буть створені з урахуванням специфічних смаків китайських споживачів.

BMW буде виготовляти електромобілі для китайського ринку на платформі Neue Klasse. Генеральний директор компанії Олівер Зіпсе оголосив про це на World New Energy Vehicle Congress під час шоу IAA в Мюнхені, Німеччина.

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«Сьогодні я не можу розповісти занадто багато, але BMW Design Shanghai вже працює над спеціальним дизайном і функціями для специфічних для Китаю моделей нового класу», — сказав Зіпсе, згідно з Automotive News.

BMW планує почати виробництво автомобілів Neue Klasse в Китаї в 2026 році. Хоча поки неясно, чи будуть ексклюзивні версії для ринку першими, які надійдуть у продаж там.

BMW представила концепт першої моделі Neue Klasse на автосалоні в Мюнхені. Він має нову мову дизайну з виточеним стилем, який нагадує моделі бренду 1960-х років. У салоні є проекційний дисплей, який охоплює все лобове скло. На приладовій панелі також є екран у формі паралелограма.

«Я можу пообіцяти вам, що Vision Neue Klasse близький до стандартного виробництва і незабаром буде на дорогах», — сказав Зіпсе перед прем’єрою концепту.

Повні технічні відомості про моделі Neue Klasse поки що недоступні. BMW раніше заявляв, що запас ходу може досягати 1000 км. Залежно від потреб автомобіля автовиробник може змінити вміст нікелю та кобальту в елементах. Акумулятори можуть підтримувати зарядку до 270 кіловат.

Виробництво автомобілів Neue Klasse розпочнеться у 2025 році в Дебрецені, Угорщина. Збірка почнеться в Німеччині в 2026 році і в Сан-Луїс-Потосі, Мексика, в 2027 році.

Першим з’явиться седан із ознаками концепту, а наступним автомобілем на платформі стане електричний позашляховик. До 2027 року BMW планує випустити шість моделей на цій основі.

BMW також працює над силовою установкою на водневих паливних елементах для платформи Neue Klasse. Повідомляється, що вона буде для великих транспортних засобів, які використовують цю архітектуру.