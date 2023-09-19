BMW Design Shanghai занимается этим проектом. Уникальные модели будут созданы с учетом специфических вкусов китайских потребителей.

BMW будет производить электромобили для китайского рынка на платформе Neue Klasse. Генеральный директор компании Оливер Зипс объявил об этом на World New Energy Vehicle Congress во время шоу IAA в Мюнхене, Германия.

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"Сегодня я не могу рассказать слишком много, но BMW Design Shanghai уже работает над специальным дизайном и функциями для специфических для Китая моделей нового класса", - сказал Зипс, согласно Automotive News.

BMW планирует начать производство автомобилей Neue Klasse в Китае в 2026 году. Хотя пока неясно, будут ли эксклюзивные версии для рынка первыми, которые поступят в продажу там.

BMW представила концепт первой модели Neue Klasse на автосалоне в Мюнхене. Он имеет новый язык дизайна с утонченным стилем, напоминающим модели бренда 1960-х годов. В салоне есть проекционный дисплей, охватывающий все лобовое стекло. На приборной панели также есть экран в виде параллелограмма.

"Я могу пообещать вам, что Vision Neue Klasse близок к стандартному производству и скоро будет на дорогах", - сказал Зипсе перед премьерой концепта.

Полные технические сведения о моделях Neue Klasse пока недоступны. BMW ранее заявлял, что запас хода может достигать 1000 км. В зависимости от потребностей автомобиля, автопроизводитель может изменить содержание никеля и кобальта в элементах. Аккумуляторы могут поддерживать зарядку до 270 киловатт.

Производство автомобилей Neue Klasse начнется в 2025 году в Дебрецене, Венгрия. Сборник начнётся в Германии в 2026 году и в Сан-Луис-Потосе, Мексика, в 2027 году.

Первым появится седан с признаками концепта, а следующим автомобилем на платформе станет электрический внедорожник. К 2027 году BMW планирует выпустить шесть моделей на этой основе.

BMW работает над силовой установкой на водородных топливных элементах для платформы Neue Klasse. Сообщается, что она будет для крупных транспортных средств, использующих эту архитектуру.