Через велику кількість замовлень німецький автовиробник вніс зміни у свій прогноз прибутку на 2023 рік, збільшивши показники.

Очікується, що маржа прибутку до оподаткування (EBIT) становитиме від 9 до 10,5 відсотка порівняно з 8-10 раніше запланованими відсотками. Все йде до того, що реалізація автомобілів на тлі високих замовлень та покращення доступності моделей преміум-класу вийде на "стійке зростання", а раніше прогнозувалося лише "невелике зростання".

Попередні результати першої половини року свідчать про "стабільні показники". За перші шість місяців компанія поставила 1,2 млн. автомобілів, що на 4,7% більше, ніж минулого року. За маржою EBIT Група зросла на 10,6 відсотка, чому сприяла "позитивна цінова ситуація".

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Водночас BMW вийшла із зони глобальної нестачі напівпровідників та частково – зі збоїв у ланцюжку поставок, що обмежували виробництво автомобілів. Тепер доводиться надолужувати згаяний час і повертати втрачені позиції. Часткове збільшення чистого прибутку у розмірі 18,6 млрд. євро (20,4 млрд. доларів США) за 2022 рік виробник пояснює вищими цінами на її моделі класу люкс, що допомогло компенсувати падіння поставок на 4,8%.

Портфель замовлень у BMW товщає, обсяги виробництва доводиться нарощувати. Фото: BMW

Оскільки проблеми з постачанням поступово слабшають, а за окремими групами зводяться нанівець, то BMW очікує у другій половині року позитивну динаміку свого бізнесу. При цьому Група готується до "вищих витрат постачальників" через інфляцію та їх прогнозовані виходи з ланцюгах поставок через переорієнтацію автовиробників на акумуляторний транспорт, у якому значно менше компонентів.