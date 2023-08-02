Из-за обилия заказов немецкий автопроизводитель внес изменения в свой прогноз прибыли на 2023 год, увеличив показатели.

Ожидается, что маржа прибыли до налогообложения (EBIT) составит от 9 до 10,5 процента по сравнению с 8-10 ранее запланированными процентами. Все идет к тому, что реализация автомобилей на фоне высоких заказов и улучшение доступности моделей премиум-класса выйдет на "устойчивый рост", а ранее прогнозировался лишь "небольшой рост".

Предварительные результаты первой половины года свидетельствуют о "стабильных показателях". За первые шесть месяцев компания поставила 1,2 млн автомобилей, что на 4,7% больше, чем в прошлом году. По марже EBIT Группа выросла на 10,6 процента, чему способствовала "положительная ценовая ситуация".

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В то же время BMW вышла из зоны глобальной нехватки полупроводников и частично из-за сбоев в цепочке поставок, ограничивающих производство автомобилей. Теперь приходится наверстывать потраченное время и возвращать утраченные позиции. Частичное увеличение чистой прибыли в размере 18,6 млрд евро (20,4 млрд долларов США) за 2022 год производитель объясняет более высокими ценами на ее модели класса люкс, что помогло компенсировать падение поставок на 4,8%.

Портфель заказов BMW утолщается, объемы производства приходится наращивать. Фото: BMW

Поскольку проблемы со снабжением постепенно ослабевают, а за отдельными группами сводятся на нет, то BMW ожидает во второй половине года положительную динамику своего бизнеса. При этом Группа готовится к "высшим затратам поставщиков" из-за инфляции и их прогнозируемым выходам из цепей поставок через переориентацию автопроизводителей на аккумуляторный транспорт, в котором значительно меньше компонентов.