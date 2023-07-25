Для сокращения производственных затрат автопроизводитель стал использовать на заводе в Спартанбурге (США) искусственный интеллект: введение одного инструмента с искусственным умом ежегодно сэкономит компании один миллион долларов.

Модернизация предприятия с внедрением на отдельных роботизированных участках функции искусственного интеллекта дала положительные результаты. В кузовном цехе, где запрограммированные работы на конвейере приваривают от 300 до 400 металлических шпилек к раме каждого внедорожника, этот процесс контролирует искусственный интеллект. Он осматривает, проверяет правильность установки шпилек и качество швов.

Производительность выросла в пять раз. Высвободившихся из этого участка шестерых работников перевели на другие производственные процессы.

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В качестве умного искусственного контроллера также задействована система из 26 камер, установленных на полу вдоль производственной линии. Они синхронно снимают авто в процессе их продвижения по конвейеру. Искусственный интеллект в режиме реального времени анализирует полученные изображения и определяет отклонения от технологического процесса или проблемные места, которые нужно исправить.

Каждый рабочий со сканером выступает в качестве архитектора виртуальной модели завода, на которой отрабатываются все нововведения. Фото: СarsСoops

Кроме того, рабочие носят закрепленные фабричные сканеры, которые измеряют и снимают каждый дюйм завода. Затем эти изображения ИИ используют для создания цифрового двойника завода, где BMW может в поисках повышения эффективности производства протестировать любые изменения производственного процесса сначала в виртуальной среде, а при положительном видении желаемых результатов перенести внедрение в реальное измерение.

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Таким образом, устройства для сканирования завода позволяют обоснованно проанализировать смоделированные процессы и выбрать оптимальное решение для повышения производительности за несколько рабочих дней вместо нескольких месяцев при классических методиках.