Руководитель BMW M говорит, что хочет, чтобы следующие M3 и M4 были чисто электрическими. Пока не решено окончательно, но вероятность такого сценария достаточно высока.

Будущее M3 и M4, кажется, повисло в воздухе, поскольку BMW продолжает расширять модельный ряд электромобилей. Предполагается, что мощные транспортные средства, которые должны выйти в 2027 или 2028 годах, могут остаться на бензине или стать полностью электрическими.

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Еще в 2022 году менеджер по развитию BMW Фрэнк Вебер намекнул, что следующий M3 может перейти на электричество. Однако в недавнем интервью Drive босс подразделения M Франк ван Мил прояснил позицию автопроизводителя. Он отметил, что версии M3 и M4 только на электричестве возможны, но только если они окажутся значительно лучше, чем предыдущее поколение.

По словам Ван Мила, каждое следующее поколение автомобиля M должно превышать производительность своего предшественника. Если BMW сможет добиться своих целевых показателей производительности для новых автомобилей M, используя только электрическую тягу, то следующие M3 и M4 будут электрическими. Если нет, то автомобили останутся с двигателем внутреннего сгорания. "Логика достаточно проста", - сказал он.

Отвечая на вопрос о различных вариантах силовых агрегатов, ван Мил быстро отверг какие-либо предположения о том, что BMW предложит как бензиновую, так и электрическую версии с возможностью гибридного электромобиля. Он не думал, что все три варианта были реалистичными, и отметил, что BMW предпочтет использовать только одну трансмиссию.

В текущих версиях BMW M3 и M4 Competition xDrive используется 3,0-литровый рядный 6-цилиндровый двигатель с двойным турбонаддувом, выдающий 503 лошадиные силы. Показатели производительности включают разгон до сотни за 2,8 секунды и максимальную скорость 450 км/ч. Для сравнения, текущий BMW i4 разгоняется до сотни за 3,7 секунды, а максимальная скорость ограничена 204 км/ч.

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Линейка BMW включает в себя несколько транспортных средств, которые предлагаются с электрическим двигателем или двигателем внутреннего сгорания, включая 4 серию, 5 серию и 7 серию. Чтобы различить модели, автопроизводитель, как сообщается, сбрасывает "i" в конце названий автомобилей с бензиновым двигателем и зарегистрировал в качестве торговой марки 48 новых названий, чтобы просмотреть правила наименования будущих моделей.