Керівник BMW M каже, що хоче, щоб наступні M3 і M4 були чисто електричними. Ще не вирішено остаточно, але ймовірність такого сценарію досить висока.

Майбутнє M3 і M4, здається, зависло в повітрі, оскільки BMW продовжує розширювати модельний ряд електромобілів. Є припущення, що потужні транспортні засоби, які мають вийти в 2027 або 2028 роках, можуть залишитися на бензині або стати повністю електричними.

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Ще у 2022 році менеджер з розвитку BMW Френк Вебер натякнув, що наступний M3 може перейти на електрику. Однак у нещодавньому інтерв’ю Drive бос підрозділу M Франк ван Міл прояснив позицію автовиробника. Він зазначив, що версії M3 і M4 тільки на електриці можливі, але тільки якщо вони виявляться значно кращими, ніж попереднє покоління.

За словами ван Міла, кожне наступне покоління автомобіля M має перевищувати продуктивність свого попередника. Якщо BMW зможе досягти своїх цільових показників продуктивності для нових автомобілів M, використовуючи тільки електричну тягу, то наступні M3 і M4 будуть електричними. Якщо ні, то автомобілі залишаться з двигуном внутрішнього згоряння. «Логіка досить проста», — сказав він.

Відповідаючи на питання про різні варіанти силових агрегатів, ван Міл швидко відкинув будь-які припущення про те, що BMW запропонує як бензинову, так і електричну версії з можливістю гібридного електромобіля. Він не думав, що всі три варіанти були реалістичними, і зазначив, що BMW віддасть перевагу використанню лише однієї трансмісії.

У поточних версіях BMW M3 і M4 Competition xDrive використовується 3,0-літровий рядний 6-циліндровий двигун з подвійним турбонаддувом, який видає 503 кінські сили. Показники продуктивності включають розгін до сотні за 2,8 секунди та максимальну швидкість 450 км на годину. Для порівняння, поточний BMW i4 розганяється до сотні за 3,7 секунди, а максимальна швидкість обмежена 204 км на годну.

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Лінійка BMW включає кілька транспортних засобів, які пропонуються з електричним двигуном або двигуном внутрішнього згоряння, включно з 4 серією, 5 серією та 7 серією. Щоб розрізнити моделі, автовиробник, як повідомляється, скидає «i» в кінці назв автомобілів з бензиновим двигуном і зареєстрував як торгову марку 48 нових назв, щоб переглянути правила найменування майбутніх моделей.