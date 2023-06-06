Баварський автовиробник змінює систему найменувань моделей.

Позначення моделей BMW традиційно дотримуються чіткої системи і складаються з букв та цифр. Але з 2024 року ця ситуація зміниться.

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Зараз перша цифра позначає сегмент і свідчить про позиціонування моделі — що більше цифра, то вище розташовується автомобіль в ієрархії. Наступні цифри - це потужність двигуна в кіловатах або його віртуальний робочий об'єм. Дизельні модифікації відзначені буквою «d» (diesel), а бензинові із системою упорскування палива, по-англійському «injection» позначаються буквою «i».

Як повідомляє Bimmer Post, нові моделі BMW з бензиновим двигуном внутрішнього згоряння з 2024 року втратять літери «i». Насамперед це станеться з 1-Series і X3 – перший змінить покоління у липні наступного року, а другий – у серпні.

Спочатку нова 1-Series буде випускатися в бензинових версіях 118 і M135 і дизельних 118d і 120d, а пізніше з'являться варіанти 116, 120 і 128 xDrive. А гамма X3 складатиметься з модифікацій з позначеннями 20, 20 xDrive, 30 xDrive та M50 xDrive, причому останній, за чутками, замінить собою актуальний M40i.

Варто відзначити, що xDrive – це фірмова система повного приводу BMW, і цю приставку мають усі моделі із чотирма провідними колесами. Також баварці використовують позначення «e», яке вказує на гібрид, що підключається, і букву «M» для «заряджених» версій.

Є й окрема лінійка електромобілів i (від innovation, «інноваційний»), в якій позначення сегментів та моделей вибудовані за тим же принципом, що й у автомобілів із ДВЗ. Флагманом цієї лінійки є кросовер BMW iX, і він є винятком із загальної системи найменувань, оскільки у нього відсутнє позначення серії.