BMW перестанет использовать обозначение "i" для автомобилей с ДВС. Баварский автопроизводитель изменяет систему наименований моделей.

Обозначения моделей BMW традиционно соблюдают четкую систему и состоят из букв и цифр. Но с 2024 года ситуация изменится.

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Сейчас первая цифра обозначает сегмент и свидетельствует о позиционировании модели – чем больше цифра, тем выше располагается автомобиль в иерархии. Следующие цифры – это мощность двигателя в киловаттах или его виртуальный рабочий объем. Дизельные модификации отмечены буквой "d" (diesel), а бензиновые с системой впрыска топлива, по-английски "injection" обозначаются буквой "i".

Как сообщает Bimmer Post, новые модели BMW с бензиновым двигателем внутреннего сгорания с 2024 года лишатся букв «i». В первую очередь это произойдет с 1-Series и X3 – первый сменит поколение в июле следующего года, а второй – в августе.

Первоначально новая 1-Series будет выпускаться в бензиновых версиях 118 и M135 и дизельных 118d и 120d, а позже появятся варианты 116, 120 и 128 xDrive. А гамма X3 будет состоять из модификаций с обозначениями 20, 20 xDrive, 30 xDrive и M50 xDrive, причем последний, по слухам, заменит собой актуальный M40i.

Стоит отметить, что xDrive – это фирменная система полного привода BMW, и эта приставка имеет все модели с четырьмя ведущими колесами. Также баварцы используют обозначение «e», указывающее на подключаемый гибрид и букву «M» для «заряженных» версий.

Есть и отдельная линейка электромобилей i (от innovation, «инновационный»), в которой обозначения сегментов и моделей построены по тому же принципу, что и у автомобилей с ДВС. Флагманом этой линейки является кроссовер BMW iX, и он исключение из общей системы наименований, так у него отсутствует обозначение серии.