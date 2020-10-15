Сьогодні така річ, як повстання машин, все ще здається сюжетом для наукової фантастики, хоча сучасні технології штучного інтелекту вже вийшли на досить високий рівень. Саме час замислитись над тим, як людині утримати під контролем своє творіння.

Штучний інтелект (ШІ) лякає багатьох людей, особливо після того, як Ілон Маск у 2018 році заявив, що він “набагато небезпечніший, за ядерну зброю” для людського виду. І, хоч дехто насторожено ставляться до постійно зростаючої присутності та потужності ШІ, компанії повністю усвідомлюють вигоди, які він приносить.

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“Три закони робототехніки” – обов'язкові правила поведінки для роботів, вперше сформульовані письменником Айзеком Азімовим в науково-фантастичному оповіданні “Хоровод” у 1942 році. Закони говорять:

Робот не може заподіяти шкоду людині або своєю бездіяльністю допустити, щоб людині було завдано шкоди; Робот повинен коритися всім наказам, які дає людина, крім тих випадків, коли ці накази суперечать Першому Закону. Робот повинен піклуватися про свою безпеку в тій мірі, в якій це не суперечить Першому або Другому Законам.

Це базові принципи, але вони чудово працюють і в реальному роботобудуванні. Кодекс BMW “трохи” складніший. Компанія заявляє, що ШІ вже широко використовується і має більше 400 випадків застосуання у всьому виробничому процесі та в самих автомобілях. Однак німецький автовиробник прагне тримати ШІ на короткому повідку, і встановив для нього певні межі.

У BMW Group розробили етичний кодекс щодо використання штучного інтелекту. “Ми працюємо цілеспрямовано та з обережністю у розширенні додатків ШІ всередині компанії. Сім принципів штучного інтелекту в BMW Group є основою для нашого підходу”, – говорить Міхаель Вюртенбергер, керівник “Проекту ШІ” (Project AI).

Фото: приклади застосування ШІ у BMW / BMW Group

Незважаючи на те, що штучний інтелект є ключовою технологією в процесі цифрової трансформації, BMW зазначає, що основна увага приділяється людям, а роль ШІ полягає в підтримці співробітників та покращенні взаємодії з клієнтами.

Принципи будуть постійно вдосконалюватися та адаптуватися, оскільки ШІ застосовується у всіх сферах діяльності компанії.

Першим і, мабуть, найважливішим принципом є “Патронат та контроль людини”. Це означає, що BMW Group впроваджує людський моніторинг рішень, прийнятих за допомогою програм ШІ і розглядає можливі шляхи, якими люди можуть відмінити алгоритмічні рішення.

Другий принцип, “Технічна надійність та безпека”, полягає у розробці надійних програм ШІ та дотриманні чинних стандартів безпеки “для зменшення ризику ненавмисних наслідків та помилок”.

Принцип номер три: “Конфіденційність та управління даними” – це заходи, направлені на конфіденційность та захист даних, що зберігаються та обробляються в програмах ШІ.

“Прозорість” – ще один важливий принцип, оскільки BMW Group прагне до “зрозумілості програм ШІ та відкритого зв'язку там, де використовуються відповідні технології”.

П'ятий принцип, який називається “Різноманітність, недискримінація та справедливість”, заснований на тому, що BMW Group “поважає людську гідність і, отже, має на меті створювати справедливі програми штучного інтелекту”.

“Екологічний та соціальний добробут” – принцип, який зобов'язує BMW розробляти та використовувати програми ШІ, що сприяють добробуту клієнтів, співробітників та партнерів.

Останній принцип “Підзвітності” передбачає, що програми штучного інтелекту автовиробника повинні відповідально працювати, а “BMW Group буде визначати, оцінювати, повідомляти та пом'якшувати ризики, відповідно до чинних корпоративних стандартів”.