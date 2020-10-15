Це студентський проект, який допоможе молодшим учням досліджувати структуру автомобіля в "розрізах".

Можна буквально зазирнути під шкіру та проникнути в глибину механічного організму, яким є сучасний автомобіль.

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Розрізний Mercedes-Benz EQC створили 40 стажерів німецької компанії. За основу було взято передсерійний прототип електричного кросовера EQC 400. Кожну деталь електрокара відкрили оку спостерігача, показуючи, з чого і як складається той чи інший блок. Причому з поясненнями, які демонструються на екрані мультимедійного центру.

На створення прозорого кросовера пішло близько 90 годин роботи. Для підсвічування внутрішнього устрою автомобіля, розробники розмістили по периметру робочої зони 15 метрів світлодіодної стрічки. Крім того, проклали близько 50 метрів проводки для силових кабелів, а також встановили два мікроконтролера для регулювання світлодіодного підсвічування.

Mercedes-Benz EQC випускається з 2019 року. Електричний кросовер доступний у двох версіях: глобальній EQC400 та китайській EQC350. Основна версія оснащується двома електромоторами із загальною продуктивністю у 420 к.с. Запас ходу електрокросовера становить 417 км.

Фото: прозорий Mercedes-Benz EQC / Mercedes-Benz