Это студенческий проект, который поможет младшим ученикам исследовать структуру автомобиля в "разрезах".

Можно буквально заглянуть под кожу и проникнуть в глубину механического организма, которым является современный автомобиль.

Смотрите также: Из автомобильных обломков и утиля Hyundai сделали модные вещи

Разрезной Mercedes-Benz EQC создали 40 стажеров немецкой компании. За основу было взято предсерийный прототип электрического кроссовера EQC 400. Каждую деталь электрокара открыли глазу наблюдателя, показывая, из чего и как складывается тот или иной блок. Причем с объяснениями, которые демонстрируются на экране мультимедийного центра.

На создание прозрачного кроссовера ушло около 90 часов работы. Для подсветки внутреннего устройства автомобиля, разработчики разместили по периметру рабочей зоны 15 метров светодиодной ленты. Кроме того, проложили около 50 метров проводки для силовых кабелей, а также установили два микроконтроллера для регулирования светодиодной подсветки.

Mercedes-Benz EQC выпускается с 2019 года. Электрический кроссовер доступен в двух версиях: глобальной EQC400 и китайской EQC350. Основная версия оснащается двумя электромоторами с общей производительностью в 420 л.с. Запас хода електрокросовера составляет 417 км.

Фото: прозрачный Mercedes-Benz EQC / Mercedes-Benz