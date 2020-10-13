Коллекция Re:Style 2020 создана из переработанных материалов, полученных в ходе автомобильного производства и утилизации.

Бренд Hyundai представил коллекцию одежды и аксессуаров Re:Style 2020, созданных совместно с известными модными брендами Alighieri, E.L.V. Denim, Public School, pushBUTTON, Richard Quinn и Rosie Assoulin. В коллекцию вошли ювелирные украшения, комбинезоны, жилеты, сумки и другие предметы, изготовленные из отходов автомобильного производства и материалов, полученных в ходе утилизации.

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Продажи вещей из переработанных материалов начнутся 13 октября в бутике лондонского универмага Selfridges и онлайн-магазине Selfridges. Вырученные средства будут переданы Институту позитивной моды Institute of Positive Fashion.

Alighieri: коллекция бус, колье, браслетов и других украшений, созданных из использованных ремней безопасности, автомобильного стекла и пеноматериала, а также золота, серебра, бронзы и жемчуга;

E.L.V. Denim: комбинезон из переработанной джинсовой ткани и оставшиеся кожи после производства автомобилей;

Public School: промышленный жилет Fuji из ремней безопасности и материалов от подушек безопасности;

pushBUTTON: рабочий жилет с карманами из материалов от подушек безопасности;

Richard Quinn: корсет из переработанной ткани подушек безопасности с цветочным узором;

Rosie Assoulin: сумка для шопинга с ремней безопасности, ткани напольных ковриков и пеноматериала, которые остались от производства автомобилей.

Фото: коллекция Re: стиль 2020 от Hyundai / Hyundai

“Hyundai Motor осознает, что этичное потребление и забота об окружающей среде становятся все более важными факторами для наших клиентов в мире, пережившем пандемию COVID-19. С помощью Re:Style 2020 мы показываем еще один вариант того, как Hyundai Motor может помочь клиентам приблизиться к экологическому образу жизни, к которому они стремятся. Превращая ненужные материалы в ценные вещи, Hyundai Motor мотивирует другие отрасли увидеть в отходах новые возможности и работать вместе для движения в сторону более ответственного и экономически эффективного будущего”, – говорит Чо Вонхон, исполнительный вице-президент и директор по маркетингу Hyundai Motor.