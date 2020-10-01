Новые модели серии Speedcat Pro разработаны при участии пилотов команды Формула 1 Mercedes-AMG Petronas – Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса.

PUMA Motorsport представила новую модель линейки Speedcat – обувь, ориентированную на профессиональных автогонщиков, разработанную с помощью лучших пилотов Формула 1.

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В линейке Speedcat уже были кроссовки и ботинки, предназначенные для Scuderia Ferrari, Red Bull Racing и Porsche, в названиях которых есть имена Александра Албона, Шарля Леклера, Себастьяна Феттеля. А теперь и поклонники Mercedes могут найти именну обувь от Хэмилтона или Боттаса.

Идея конструкции PUMA Speedcat Pro заключается в уменьшении веса и одновременном усилении прочности и сцепления. Используются такие материалы, как легкие ткани и углеродное волокно, ботинки огнеупорные. Низкопрофильная резиновая подошва обеспечивает превосходное сцепление со всеми поверхностями, включая металлические педали автомобиля.

Модели Mercedes SpeedCat Pro Lewis Hamilton и Mercedes SpeedCat Pro Valtteri Bottas будут выпущены ограниченной серией. Ботинки оцениваются примерно в 420 евро.

Фото: обувь для про-гонщиков от Puma и Mercedes / Dupont Registry