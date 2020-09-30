И так же идеально вписывается в пространство багажников различных моделей Mercedes.

Это тот редкий, если не уникальный, случай, когда четырехколесное транспортное средство от AMG не имеет в запасе ни одной лошадиной силы, а ускорение от 0 до 100 км/ч для него возможно, разве что в сложенном виде в багажнике машины. И все же, это “спортивная супер-коляска”.

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Mercedes сотрудничал с фирмой Hartan для разработки линейки детских колясок под маркой AMG еще с 2018 года. Новая линейка присоединится к предыдущей серии детских колясок Avantgarde. Они будут доступны в этом и следующем году.

Новая коляска AMG была полностью переработана по сравнению с предыдущей моделью, и теперь она будет доступна в двух разных конструкциях. Коляска оснащена большими колесами, подвеской, стояночным тормозом, ручкой, регулируемой по высоте, пятиточечным ремешком безопасности и наплечными накладками для максимального комфорта. Тележка от AMG имеет компактные габариты: 69х58,5х21 см в сложенном виде. Сиденье является реверсивным, что позволяет ребенку смотреть на мир вокруг или развернуться лицом к родителям. Также спинка тележки откидывается для лежачего положения.

"Спортивная супер коляска AMG" отличается колесными дисками, в точности повторяющими рисунок оригинальных колес AMG. Кроме того, такая тележка предлагает накладки на сиденья в черном или графитовом цветах, которые также соответствуют моделям AMG. Если стандартной настройки недостаточно, есть аксессуары. Есть детская кроватка, которая соответствует дизайну коляски, с климатическим матрасом Softline, расширенной лежачей поверхностью и вентиляцией пола. Также доступна сумка для переодевания фирмы AMG.

Две коляски в стиле AMG присоединяются к пересмотренной линейке Avantgarde. Mercedes и Hartan модернизировали серию новым цветным шасси, материалом Dessin, системой ремней безопасности, закрывается магнитом, и двойным откидным солнцезащитным козырьком.

Линейка Avantgarde от AMG имеет множество дополнительных аксессуаров, таких как зонт, футляр для чехлов и сумка для подгузников. Одним из преимуществ колясок Mercedes-AMG и Hartan является алюминиевая конструкция придает коляске вес 8,9 килограмма.

Фото: детские коляски Hartan-AMG / Motor1