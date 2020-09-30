І так само ідеально вписуються у простір багажників різних моделей Mercedes.

Це той рідкісний, якщо не унікальний, випадок, коли чотириколісний транспортний засіб від AMG не має в запасі жодної кінської сили, а прискорення від 0 до 100 км/год для нього можливе, хіба що у складеному вигляді в багажнику машини. І все ж, це “спортивна супер-коляска”.

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Mercedes співпрацював з фірмою Hartan для розробки лінійки дитячих візків під маркою AMG ще з 2018 року. Нова лінійка приєднається до попередньої серії дитячих колясок Avantgarde. Вони будуть доступні цього та наступного року.

Нова коляска AMG була повністю перероблена, порівняно з попередньою моделлю, і тепер вона буде доступна у двох різних конструкціях. Коляска оснащена великими колесами, підвіскою, стоянковим гальмом, ручкою, що регулюється за висотою, п’ятиточковим ремінцем безпеки та наплічними накладками для максимального комфорту. Візок від AMG має компактні габарити: 69х58,5х21 сантиметр у складеному вигляді. Сидіння є реверсивним, що дозволяє дитині дивитися на світ довкола або розвернутись обличчям до батьків. Також спинка візка відкидається для лежачого положення.

“Спортивна супер коляска AMG” відрізняється колісними дисками, що в точності повторюють малюнок оригінальних коліс AMG. Крім того, такий візок пропонує накладки на сидіння у чорному або графітовому кольорах, які також відповідають моделям AMG. Якщо стандартного налаштування недостатньо, є аксесуари. Є дитяче ліжечко, яка відповідає дизайну коляски, з кліматичним матрацом Softline, розширеною лежачою поверхнею та вентиляцією підлоги. Також доступна сумка для переодягання фірми AMG.

Дві коляски в стилі AMG приєднуються до переглянутої лінійки Avantgarde. Mercedes та Hartan модернізували серію новим кольоровим шасі, матеріалом Dessin, системою ременів безпеки, що закривається магнітом, та подвійним відкидним сонцезахисним козирком.

Лінійка Avantgarde від AMG має безліч додаткових аксесуарів, таких як парасолька, футляр для чохлів та сумка для підгузників. Однією з переваг колясок Mercedes-AMG і Hartan є алюмінієва конструкція, яка надає візку вагу 8,9 кілограма.

Фото: дитячі коляски Hartan-AMG / Motor1