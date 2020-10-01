Нові моделі серії Speedcat Pro розроблені за участю пілотів команди Формула 1 Mercedes-AMG Petronas - Льюїса Хемілтона та Валтьєрі Боттаса.

PUMA Motorsport представила нову модель лінійки Speedcat – взуття, орієнтоване на професійних автогонщиків, розроблене за допомогою найкращих пілотів Формула 1.

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У лінійці Speedcat вже були кросівки та черевики, створені для Scuderia Ferrari, Red Bull Racing та Porsche, у назвах яких є імена Александра Альбона, Шарля Леклера, Себастьяна Феттеля. А тепер і шанувальники Mercedes можуть знайти іменне взуття від Хемілтона чи Боттаса.

Ідея конструкції PUMA Speedcat Pro полягає в зменшенні ваги та одночасному посиленню міцності і зчеплення. Використовуються такі матеріали, як легкі тканини та вуглецеве волокно, черевики вогнетривкі. Низькопрофільна гумова підошва забезпечує чудове зчеплення з усіма поверхнями, включаючи металеві педалі автомобіля.

Моделі Mercedes SpeedCat Pro Lewis Hamilton та Mercedes SpeedCat Pro Valtteri Bottas будуть випущені обмеженою серією. Черевики оцінюються приблизно у 420 євро.

Фото: взуття для про-гонщиків від Puma та Mercedes / Dupont Registry