Колекція Re:Style 2020 створена з перероблених матеріалів, отриманих в ході автомобільного виробництва та утилізації.

Бренд Hyundai представив колекцію одягу та аксесуарів Re:Style 2020, створених спільно з відомими модними брендами Alighieri, E.L.V. Denim, Public School, pushBUTTON, Richard Quinn та Rosie Assoulin. До колекції увійшли ювелірні прикраси, комбінезони, жилети, сумки та інші предмети, виготовлені з відходів автомобільного виробництва і матеріалів, отриманих в ході утилізації.

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Продажі речей з перероблених матеріалів почнуться 13 жовтня у бутіку лондонського універмагу Selfridges та онлайн-магазині Selfridges. Виручені кошти будуть передані Інституту позитивної моди (Institute of Positive Fashion.

Alighieri: колекція намист, кольє, браслетів та інших прикрас, створених з використаних ременів безпеки, автомобільного скла і піноматеріалів, а також золота, срібла, бронзи і перлів;

E.L.V. Denim: комбінезон з переробленої джинсової тканини і шкіри, що залишилися, після виробництва автомобілів;

Public School: промисловий жилет Fuji з ременів безпеки і матеріалів від подушок безпеки;

pushBUTTON: робочий жилет з кишенями з матеріалів від подушок безпеки;

Richard Quinn: корсет з переробленої тканини подушок безпеки з квітковим візерунком;

Rosie Assoulin: сумка для шопінгу з пасків безпеки, тканини підлогових килимків та піноматеріалів, що залишилися від виробництва автомобілів.

Фото: колекція Re:Style 2020 від Hyundai / Hyundai

“Hyundai Motor усвідомлює, що етичне споживання і турбота про навколишнє середовище стають все більш важливими факторами для наших клієнтів в світі, що пережив пандемію COVID-19. За допомогою Re:Style 2020 ми показуємо ще один варіант того, як Hyundai Motor може допомогти клієнтам наблизитися до екологічного способу життя, до якого вони прагнуть. Перетворюючи непотрібні матеріали в цінні речі, Hyundai Motor мотивує інші галузі побачити у відходах нові можливості і працювати разом для руху в бік більш відповідального і економічно ефективного майбутнього”, – говорить Чо Вонхон, виконавчий віце-президент і директор з маркетингу Hyundai Motor.