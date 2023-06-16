BMW M-серії не оснащуватимуться «механікою». Не буде у автомобілів BMW M та роботизованої коробки передач.

Автомобілі BMW M не оснащуватимуться механічними та роботизованими коробками передач. Про це в інтерв'ю Top Gear заявив глава M-підрозділу Дірк Хакер. Рішення відмовитися від таких трансмісій він пояснив вартістю виробництва та бажанням зробити машини зручнішими в експлуатації. Оптимальною коробкою передач для спорткарів він бачить восьмидіапазонний "автомат" - перевершує інші коробки як за комфортом і функціональністю, так і за швидкістю перемикань.

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Втім, "механіка" ще деякий час встановлюватиметься на моделі М-серії - за оцінками Дірка Хакера, ручні коробки передач будуть експлуатуватися щонайменше до кінця нинішнього десятиліття. Однак потім від «механіки» доведеться відмовитися, зокрема, через глобальний тренд на електрифікацію. На тлі поступового припинення використання ручних коробок найбільшими автовиробниками зменшується кількість постачальників компонентів для них.

Остання модель М-підрозділу з «механікою», ймовірно, стане спорткар М2 актуального покоління. У нього попереду ще весь життєвий цикл із рестайлінгом приблизно через чотири роки, тож конвеєр він навряд чи покине раніше 2030-го. Що ж до «робота» з подвійним зчепленням, то він більше не встановлюється на жодний автомобіль М-серії.

Теоретично на заміну класичної "механіки" може прийти її електронна імітація - над такою трансмісією працює, наприклад, Toyota . "Механікою" в повному розумінні цього слова така коробка не є - це електронна симуляція ручної коробки передач, яка може працювати в трьох режимах, повністю автоматичному, ручному без педалі зчеплення і ручному з педаллю зчеплення.