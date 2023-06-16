BMW M-серии не будут оснащаться "механикой". Не будет у автомобилей BMW M и роботизированной коробки.

Автомобили BMW M не будут оснащаться механическими и роботизированными коробками. Об этом в интервью Top Gear заявил глава M-подразделения Дирк Хакер. Решение отказаться от таких трансмиссий он объяснил стоимостью производства и желанием сделать машины более удобными в эксплуатации. Оптимальной коробкой передач для спорткаров он видит восьмидиапазонный "автомат" – превосходит другие коробки как по комфорту и функциональности, так и по скорости переключений.

Читайте также: Как может выглядеть новая BMW M5: первое изображение

Впрочем, "механика" еще некоторое время будет устанавливаться на модели М-серии - по оценкам Дирка Хакера, ручные коробки будут эксплуатироваться по меньшей мере до конца нынешнего десятилетия. Однако потом от «механики» придется отказаться, в частности, из-за глобального тренда на электрификацию. На фоне постепенного прекращения использования ручных коробок крупнейшими автопроизводителями уменьшается количество поставщиков для них компонентов.

Последняя модель М-подразделения с "механикой", вероятно, станет спорткаром М2 актуального поколения. У него впереди еще весь жизненный цикл с рестайлингом примерно через четыре года, так что конвейер он вряд ли покинет раньше 2030-го. Что касается «работа» с двойным сцеплением, то он больше не устанавливается ни на один автомобиль М-серии.

Теоретически на замену классической "механики" может прийти ее электронная имитация – над такой трансмиссией работает, например, Toyota. "Механикой" в полном смысле этого слова такая коробка не является – это электронная симуляция ручной коробки передач, которая может работать в трех режимах, полностью автоматическом, ручном без сцепления и ручном с педалью сцепления.