BMW iX1 не буде першим електричним кросовером баварців. Насправді пальма першості належить Zinoro 1E – електрокару від BMW-Brilliance, випущеному у 2015 році на базі першого покоління BMW X1.

27 липня BMW Group підтвердила, що BMW X1 electric (кодова назва: BMW U11) поповнить лінійку повністю електричних транспортних засобів марки, атепер портал autoexpress.co.uk розкрив деякі деталі про компактний кросовер баварців.

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Електричний кросовер стане похідною від третього покоління BMW X1, прем’єра новинки очікується наприкінці наступного року. З високою долею вірогідності новинку випускатимуть у Китаї, на новому заводі у місті Тесі.

За попередніми данними, BMW iX1 отримає дві батареї ємністю 38 кВт-год та 78 кВт-год на вибір. Віддача електромотора найменшого “Ікса” становитиме близько 285 к.с. Схожі характеристики матимуть і головні конкуренти iX1 – Audi Q4 e-tron та Mercedes EQB.

Фото: Zinoro 1E / electricvehicleweb

Цікаво, що “пробний” електричний BMW X1 з’явився ще п’ять років тому під маркою Zinoro. Кросовер Zinoro 1E мав три акумуляторні блоки, встановлені під капотом, по центру та на місці бензобаку, електромотор видавав потужність у 125 кВт і крутний момент у 250 Нм. Запас ходу електрокара становив 150 кілометрів.

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