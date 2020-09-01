Дисплей, якого щодня торкаються водій та пасажири, брудніший за обідок унітазу в громадській вбиральні.

Дослідження британської організації Compare the Market виявили п'ять найбільш забруднених зон в салоні автомобіля. Для наочності, мазки з різних поверхонь у салоні порівняли з пробою, зібраною з сидіння унітазу в туалеті офісної будівлі.

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В експерименті брали участь десять автомобілів різних класів від сімейних кросоверів і робочих пікапів до преміальних моделей. З різних поверхонь кожного з них узяли пробу: з дисплея мультимедійної системи, важеля коробки передач, підрульових перемикачів, ременя безпеки водія, пасажирського сидіння, салонної ручки дверцят, лобового скла, дзеркала заднього виду, багажника та лючка бензобаку.

Найбруднішим місцем в авто виявився саме тачскрін. На ньому на 371% більше бактерій, ніж на обідку унітазу. За екраном слідують руків’я селектора коробки передач (на 331% більше бактерій), підрульові перемикачі, обід керма і ручки.

Дослідники також відмічають, що сімейні автомобілі виявились вдвічі бруднішими за робочі.

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