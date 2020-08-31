Зловмисника затримали агенти ФБР.

Раніше цього тижня ФБР заарештувало 27-річного громадянина Росії за спробу кібератаки на американського автовиробника.

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Згідно зі скаргою Міністерства юстиції, в липні Єгор Ігоревич Крючков поїхав до США та зв’язався з російськомовним громадянином, який не є громадянином США, що працював на Гігафабриці Tesla у місті Спаркс, штат Невада. Після зустрічі з цією особою Крючков нібито запропонував угоду: 1 мільйон доларів за доставку шкідливого програмного забезпечення до комп’ютерних систем у Gigafactory. Крючков та його поплічники нібито планували витягти дані з мережі та погрожувати їх оприлюдненням, якщо Тесла не заплатить викуп.

Співробітник повідомив про це керівництву і компанія зв'язалася з ФБР, яке розпочало негайну операцію. Агенти заарештували Крючкова в Лос-Анджелесі, під час спроби виїзду із США.

Під час операції агенти ФБР отримали інформацію про попередні напади під керівництвом соратників Крючкова. Вони не підтвердили, на які компанії були здійснені атаки, але відомо, що подібна атака-вимога була здійснена проти CWT Group у липні. Ця компанія заплатила викуп у розмірі 4,5 мільйона доларів.

У своєму твіті генеральний директор Ілон Маск підтвердив інцидент, сказавши: “Це була серйозна атака”.

Much appreciated. This was a serious attack. — Elon Musk (@elonmusk) August 27, 2020

Яку винагороду отримав за свою чесність співробітник, що відмовився від мільйона доларів – не повідомляється.

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