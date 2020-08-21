Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький повідомив про адміністративну відповідальність за використання ЗD номерних знаків.

Чимало оголошень про виготовлення номерних знаків у форматі ЗD переконують, що вони відповідають встановленим вимогам ДСТУ. Але чи дійсно це так?

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Пункт 4.3 ДСТУ 3650:2019 "Дорожній транспорт. Знаки номерні транспортних засобів. Загальні технічні умови" чітко говорить про те, що ДНЗ виготовляються шляхом штампування зі стрічки з алюмінію або з листової сталі. Натомість спосіб виготовлення 3Д номерних знаків передбачає нанесення акрилових символів на зовнішню сторону алюмінієвого знаку. Висновок: 3Д номерні знаки не відповідають встановленим вимогам ДСТУ 3650:2019.

Щодо Правил дорожнього руху. Відповідно до пункту 2.9 "в", водієві забороняється керувати транспортним засобом з номерним знаком, що не відповідає вимогам стандартів. Таку ж норму містить і КУпАП, де передбачено і відповідальність (ч.6 ст. 121 КУпАП) – штраф 170 грн. За вчинення ж такого правопорушення вдруге протягом року - штраф 255 грн. або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин, з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

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