Ринкова вартість американського виробника електромобілів Tesla Inc. перевищила 400 млрд доларів. За останні два місяці вона додала в ціні вдвічі.

За останні два місяці вартість цієї компанії зросла вдвічі, а поріг у 100 млрд доларів було подолано в січні 2020 року. Більш того, зовсім нещодавно Tesla стала найдорожчою автомобільною компанією в світі.

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26-го серпня американська компанія перевершила за ринковою вартістю гіганта побутової хімії - Johnson & Johnson. За підсумками торгів котирування акцій Tesla виросли на 6,4% - до 2153,17 доларів за штуку.

Цікаво, що нинішня вартість Tesla перевищує ВВП Ізраїлю, Ірландії і Гонконгу. Вона в чотири рази більша, ніж капіталізація IBM. Наразі в фондовому індексі Standard & Poor's 500 всього сім компаній обходять за капіталізацією Tesla, включаючи Visa Inc. (447 млрд) і Apple Inc. (2,16 трлн).

На суму, в яку оцінюється Tesla на світовому ринку, можна наразі купити 10,53 млн електромобілів Model 3 в базовій комплектації.

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