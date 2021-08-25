Хоча торгова марка M7 для BMW зовсім не нова, позначення M9 – є абсолютним відкриттям. Чим буде автомобіль з такою назвою, поки що можна лише здогадуватись.

Ще у квітні 2018 року компанія BMW подала заявку на патент торгової марки “M7”, але до цього часу серійна машина з таким позначенням не вийшла. Найпотужнішою “Сімкою” наразі є M760Li xDrive з V12. Однак ще одна патентна заявка на цю ж назву дозволяє припустити, що баварці не відмовились від планів вивести у світ новий суперседан BMW M7.

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Патенти були зареєстровані Управлінням інтелектуальної власності на Філіппінах. І разом з “M7” BMW закріпила за собою право на використання позначення “M9”. Останнє викликає чимало питань.

Видання CarBuzz припускає, що BMW готується гучно відзначити 50-річчя підрозділу BMW M наступного року і будує кілька спеціальних серій своїх моделей. Це може пояснити M7, але чим має бути автомобіль з позначенням М9, якщо “Сімка” є найбільшим седаном баварського бренду? Чергове припущення: велетенський седан на базі моделі BMW M8.

З іншого боку, BMW може просто готуватися до майбутнього та наперед захистити всі свої потенційні назви моделей. Не всі назви торгових марок перетворюються на серійні автомобілі, як доводять патенти на ім‘я “М7”.

Фото: рендер BMW M7 в кузові актуального покоління 7-ї Серії / Autoevolution