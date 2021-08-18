Відвідувачі виставки зможуть провести тест-драйв інноваційного кросовера.

Раніше BMW вже демонструвала концепт Hydrogen NEXT, а кросовер iX5 Hydrogen – це його серійна ітерація. Наступного року обмежена партія таких машин буде надана клієнтам для тестування. А на автосалоні у Мюнхені можна буде провести короткий тест-драйв новинки.

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Зовнішність iX5 Hydrogen має деякі унікальні особливості, однак новинку безпомилково можна ідентифікувати, як BMW iX5. Блакитні акценти на кузові, 3D-друковані елементи, унікальний задній бампер і дифузор, а також знак “водневі паливні елементи” видають в кросовері водневу силову установку. До них приєднуються аеродинамічні 22-дюймові колеса, загорнуті в екологічно чисті шини з натурального каучуку та віскози.

BMW майже не згадує про інтер'єр, але це тому, що змін всередині майже немає, якщо не рахувати дрібні декоративні деталі того ж блакитного кольору, що й на кузові, а також напису “водневі паливні елементи”.

Під капотом знаходиться силовий агрегат, який живиться від двох баків по 700 бар, виготовлених з армованого вуглецевим волокном пластику. Вони містять майже 6,2 кг водню і можуть бути наповнені за три-чотири хвилини.

BMW iX5 Hydrogen має електродвигун п’ятого покоління, подібний до того, який був у iX. Він продукує 370 к.с. потужності.

Хоча iX5 Hydrogen технічно є лише прототипом, у BMW зазначили, що потенціал у машин на водневих паливних елементах є. Але для того, щоб вони повністю розкрили свій потенціал, необхідно створити надійну інфраструктуру заправки воднем. І баварський виробник має такі плани.

Фото: водневий кросовер BMW iX5 Hydrogen / BMW