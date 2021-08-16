BMW вже робила кілька непрозорих натяків на можливе повернення свого суперкара 1980-х. Художник прибрав з останнього концепта зайві деталі, наблизивши вигляд до серійного.

Після того, як Lamborghini вирішив перетворити Aventador на новий Countach, ретро-дизайн знову може стати трендом у сегменті екзотичних автомобілів. Першим натяком на повернення M1 став концепт BMW M1 Hommage 2008 року. Через 11 років баварці знову згадали про середньомоторний спорткар, але вже в гібридному концепті Vision M NEXT.

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Якщо новому BMW M1 судилось з’явитись на світ, виглядати він може приблизно так, як пророкував Vision M NEXT, але матиме традиційніші елементи кузову. Так, замість травмонебезпечних гострокутних бамперів концепту, серійному автомобілю знадобляться деталі, більш звичні на вигляд та відповідні технічним вимогам

Фото: концепт BMW Vision M NEXT 2019 року / BMW

Vision M NEXT був заявлений гібридом Power PHEV, з електромоторами на передній і задній осях, а також чотирициліндровим бензиновим турбомотором на задній осі. Комбінована віддача силової установки становить 600 к.с., а кнопка BOOST+ дозволяє короткочасно збільшити потужність. Теоретично цього має вистачати для прискорення до сотні за 3 секунди та максимальної швидкості у 300 км/год. Приблизно така ж потужність передбачалась і для концептуального M1 Hommage, але від 8-циліндрового турбомотора.

Фото: концепт BMW M1 Hommage 2008 року / BMW

Художник з каналу Theottle вніс ще кілька змін: “встановив” на задню вісь таке ж колесо, як спереду, перефарбував червону боковину, зробив більш реалістичною оптику, замість камер встановив традиційні дзеркала, відретушував радіаторну.

Порівняння: концепт BMW Vision M NEXT та рендер на його основі / Autoevolution

В результаті цих маніпуляцій у графічному редакторі концепт 2019 року набув вигляду, наближеного до серійного автомобіля.