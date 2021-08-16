BMW уже делала несколько непрозрачных намеков на возможное возвращение своего суперкара 1980-х. Художник убрал с последнего концепта лишние детали, приблизив внешний вид к серийному.

После того, как Lamborghini решила превратить Aventador в новый Countach, ретро-дизайн снова может стать трендом в сегменте экзотических автомобилей. Первым намеком на возвращение M1 стал концепт BMW M1 Hommage 2008 года. Через 11 лет баварцы снова вспомнили о среднемоторном спорткаре, но уже в гибридном концепте Vision M NEXT.

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Если новому BMW M1 суждено появиться на свет, выглядеть он может примерно так, как предсказывал Vision M NEXT, но будет иметь более традиционные элементы кузова. Так, вместо травмоопасных остроугольных бамперов концепта, серийному автомобилю понадобятся детали, более привычные на вид и соответствующие техническим требованиям.

Фото: концепт BMW Vision M NEXT 2019 года / BMW

Vision M NEXT был заявлен гибридом Power PHEV, с электромоторами на передней и задней осях, а также четырехцилиндровым бензиновым турбомотором на задней оси. Комбинированная отдача силовой установки составляет 600 л.с., а кнопка BOOST+ позволяет кратковременно увеличить мощность. Теоретически этого должно хватать для ускорения до сотни за 3 секунды и максимальной скорости в 300 км/ч. Примерно такая же мощность предусматривалась и для концептуального M1 Hommage, но от 8-цилиндрового турбомотора.

Фото: концепт BMW M1 Hommage 2008 года / BMW

Художник из канала Theottle внес еще несколько изменений: “установил” на заднюю ось такое же колесо, как спереди, перекрасил красную боковину, сделал более реалистичной оптику, вместо камер установил традиционные зеркала, отретушировал радиаторную.

Сравнение: концепт BMW Vision M NEXT и рендер на его основе / Autoevolution

В результате этих манипуляций в графическом редакторе концепт 2019 года приобрел вид, приближенный к серийному автомобилю.