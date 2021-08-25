Хотя торговая марка M7 для BMW совсем не нова, обозначение M9 – абсолютное открытие. Чем будет автомобиль с таким названием, пока можно только догадываться.

Еще в апреле 2018 года компания BMW подала заявку на патент торговой марки “M7”, но до сих пор серийная машина с таким обозначением не вышла. Самая мощная “Семерка” сейчас – M760Li xDrive с V12. Однако еще одна патентная заявка на это же название позволяет предположить, что баварцы не отказались от планов вывести в свет новый суперседан BMW M7.

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Патенты были зарегистрированы управлением интеллектуальной собственности на Филиппинах. И вместе с “M7” BMW закрепила за собой право на использование обозначения “M9”. Последнее вызывает немало вопросов.

Издание CarBuzz предполагает, что BMW готовится громогласно отметить 50-летие подразделения BMW M в следующем году и строит несколько специальных серий своих моделей. Это может объяснить M7, но чем должен быть автомобиль с обозначением М9, если “семерка” является крупнейшим седаном баварского бренда? Очередное предположение: гигантский седан на базе модели BMW M8.

С другой стороны, BMW может просто подготовиться к будущему и заранее защитить все свои потенциальные названия моделей. Не все названия торговых марок превращаются в серийные автомобили, как доказывают патенты на имя “М7”.

Фото: рендер BMW M7 в кузове актуального поколения 7-й серии / Autoevolution