Керівник концерну BMW Олівер Ципсе офіційно оголосив, що в 2022 році почнеться малосерійний випуск електричної версії кросовера X5, який працює на водневих паливних елементах.

Прототип цієї машини був показаний ще в 2019 році. Водневі паливні елементи заміняють акумуляторні батареї. Електрика в них виробляється в результаті реакції водню з паливного бака і атмосферного кисню. Такі машини швидко заправляються і перевершують стандартні електромобілі по запасу ходу. Однак водневих заправок в світі дуже мало, а сам водень коштує досить дорого.

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Цікавий вибір саме X5 в якості донора. Конструктори BMW віддали перевагу переробці в електромобіль бензинової машини замість того, щоб взяти за основу вже готову електричну модель. Нагадаємо, що в минулому році BMW представила електричний кросовер iX, який за габаритами близький до X5.

Зараз електромобілі на водневих паливних елементах випускає Toyota, Honda і Hyundai, але всі вони мають дуже обмежені обсяги виробництва і продажів. Проте, ряд автовиробників, і BMW в тому числі, не відмовляються від ідеї на майбутнє.

Цікаво, що декілька десятиліть тому в BMW експериментували над іншим видом водневих автомобілів. В них водень просто використовується як паливо для двигунів внутрішнього згоряння. Така схема дозволяє не перебудовувати виробництво, але ККД подібних машин нижче, ніж у водневих електрокарів.