Руководитель концерна BMW Оливер Ципсе официально объявил, что в 2022 году начнется малосерийный выпуск электрической версии кроссовера X5, работающего на водородных топливных элементах.

Прототип этой машины был показан еще в 2019 году. Водородные топливные элементы заменяют аккумуляторные батареи. Электричество в них вырабатывается в результате реакции водорода из топливного бака и атмосферного кислорода. Такие машины быстро заправляются и превосходят стандартные электромобили по запасу хода. Однако водородных заправок в мире очень мало, а сам водород стоит довольно дорого.

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Интересный выбор именно X5 в качестве донора. Конструкторы BMW отдали предпочтение переработке в электромобиль бензиновой машины вместо того, чтобы взять за основу уже готовую электрическую модель. Напомним, что в прошлом году BMW представила электрический кроссовер iX, который по габаритам близок к X5.

Сейчас электромобили на водородных топливных элементах выпускает Toyota, Honda и Hyundai, но все они имеют очень ограниченные объемы производства и продаж. Тем не менее ряд автопроизводителей, и BMW, в том числе, не отказываются от идеи на будущее.

Интересно, что несколько десятилетий назад в BMW экспериментировали над другим видом водородных автомобилей. В них водород просто используется как топливо для двигателей внутреннего сгорания. Такая схема позволяет не перестраивать производство, но КПД подобных машин ниже, чем у водородных электрокаров.